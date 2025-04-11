В Госдуме предложили запретить рекламу родологов

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила ограничить рекламу услуг родолов. Как сообщает Telegram-канал Shot, она направила соответствующее обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Родологи обещают избавить людей от «проклятия рода» и проводят различные курсы. Сейчас такие программы стоят от 20 до 130 тысяч рублей. На них людям рассказывают, как на их финансовое состояние повлияли раскулачивание предков, как связаны родители с болезнями и прочее.

По мнению Авксентьевой, многие подобные «специалисты» занимаются мошенничеством, обещая людям решить проблемы в карьере, жизни или здоровье. Такие практики не имеют научного подтверждения, из-за чего депутат предложила ограничить их рекламу и маркировать курсы как основанные на лженаучных или непроверенных данных.