Безымянный циклон принес снегопад в Петербург

Северную столицу в ночь на 11 апреля занесло снегом. Белый покров скрыл молодую траву и весенние первоцветы. На дорогах образовался снежный накат.

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Снегопад в Петербург принес безымянный циклон, сообщил накануне главный синоптик города Александр Колесов.

Днем осадки не прекратились, только снег стал мокрым. По прогнозам, он будет идти до 15.00-17.00, а высота снежного покрова составит от 1 до 3 сантиметров. Автовладельцам, поменявшим зимнюю резину на летнюю, приходится нелегко.

Столбики термометров в пятницу не поднимутся выше +1...+3 градусов, а скорость западного и северо-западного ветра достигнет 7-12 метров в секунду.

В субботу, 12 апреля, очередной циклон принесет в Петербург новый снегопад, но уже не такой сильный. А в воскресенье ожидается потепление до +10 градусов.