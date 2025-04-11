В РПЦ показали шеврон с принявшим смерть в Чечне непризнанным святым

В военном отделе Московского патриархата показали шеврон с якобы принявшим мученическую смерть в Чечне непризнанным святым Евгением Воином (Родионовым). Изображение с солдатом опубликовано в Telegram-канале Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

© Изображение: Военный отдел Московского Патриархата

На выложенном изображении продемонстрированы шевроны с религиозными изображениями, которые используют российские подразделения Вооруженных сил — нашивки с ликами Николая II, Сергия Радонежского, пророка Ильи, апостола Павла и других святых.

Шеврон с изображением Евгения Родионова содержит не только изображение военного в камуфляжной форме старого образца с автоматом, крестом и с нимбом над головой, но и название подразделения, которое использует образ непризнанного святого — сбТрО (стрелковый батальон территориальной обороны) воинской части 41680 (1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская ордена Республики бригада, Первый Славянский корпус).

Евгений Родионов — участник Первой чеченской кампании, взятый в плен ичкерийскими сепаратистами в 1996 году. Утверждалось, что Родионов принял мученический венец за отказ снять крестик и перейти в ислам, однако единственный источник этой информации — мать военнослужащего Любовь Родионова. В официальной православной энциклопедии содержится упоминание Евгения Родионова как не прошедшего официальную процедуру канонизации. Также в справочнике указано, что сообщения о почитании Родионова в Астраханско-Енотаевской епархии как святого являются недостоверными.

Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что мир приближается к Апокалипсису.