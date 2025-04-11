Экстрасенс Вольф Мессинг предсказал значительные изменения, которые начнутся в мае 2025 года. Об этом сообщили в интернет-сообществах, обсуждающих его наследие.

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В последние годы активно обсуждаются высказывания Мессинга о будущем России после завершения СВО. Энтузиасты создают группы, где анализируют его прогнозы, пытаясь определить, какие из них уже сбылись, а какие еще ждут своего часа. Многие выразили уверенность в том, что часть предсказаний экстрасенса уже подтвердилась, что лишь усиливает интерес к его пророчествам.

Мессинг, как утверждается, предупреждал о конфликте на Украине и необходимости защищать Россию от внешних угроз. Он также якобы указывал, что попытки атаковать Россию обернутся проблемами для западных стран, уточнили исследователи его слов. Кроме того, экстрасенс подчеркивал важность заключения мирного договора и возвращения к справедливому разрешению споров.

Говоря о будущем, Мессинг предсказывал, что ключевые изменения начнутся в мае 2025 года. По его словам, к середине XXI века США утратят свое мировое влияние, а Китай займет лидирующую позицию. Россию же он называл «сердцем мира», способным занять уникальное место в глобальной политике, что приведет к изменению расстановки сил на международной арене. По мнению Мессинга, попытки Запада развязать войну с Россией приведут к его поражению, а последствия обернутся против самого Запада, передает портал «Пронедра».Также политик Владимир Жириновский рассказал журналистам о победе России в спецоперации незадолго до своей смерти.