В Башкирии появился «самый крутой» бобер, который украл у местных стройматериалы

В Башкирии появился «самый крутой» среди бобров, который успел напугать местного жителя. Мужчина попытался прогнать животное с территории своего участка, но безуспешно. Об этом сообщает Shot.

Как выяснилось, бобер пришел на участок за стройматериалами для своей плотины. Местные жители рассказали, что животное было настолько решительным, что его было сложно остановить, передает Telegram-канал.

Не менее крутые бобры нашлись и в Ленинградской области: животные повредили линии электропередачи и оставили без электричества четыре деревни в округе. Для того чтобы добраться к перегороженному плотиной проблемному участку, профильным специалистам потребовался экскаватор.

Чуть менее крутой бобер успел застрять в ливневке в Новой Москве. Один из сотрудников МЧС, оперативно прибывших на место, спустился в ливневку и достал бобра. Затем животное нырнуло в водоем и уплыло.

Полномасштабную борьбу с бобрами начали в конце сентября в Польше на фоне серьезных наводнений в южной части страны. Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что иногда политикам приходится делать тяжелый выбор между любовью к животным и безопасностью населения.