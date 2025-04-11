Мэр российского города запретил чиновникам лайкать порно

Мэр Сургута Максим Слепов утвердил кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих. Как сообщает РИА Новости, он запретил им публиковать и лайкать порнографию.

Так, чиновники обязаны не публиковать, не копировать и не лайкать опубликованные другими пользователями материалы экстремистского, террористического, порнографического и дискриминирующего характера. Также им не рекомендуется демонстрировать непристойные снимки.

«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», — подчеркивается в постановлении.

В документе объясняется, что мэр решил утвердить кодекс для обеспечения «добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей». Контролировать соблюдение требований чиновниками Слепов будет сам.