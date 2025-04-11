Актриса и тифлокомментатор: Ирине Безруковой — 60 лет

Газета.Ru
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Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 44-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Россия» в Москве, 2 сентября 2022 года
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Актриса Ирина Безрукова на красной дорожке перед началом церемонии закрытия 44-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Россия» в Москве, 2 сентября 2022 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова в фильме «Когда опаздывают в ЗАГС», 1991 год
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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Когда опаздывают в ЗАГС», 1991 год 
© Мотек, Отечество
Актриса Ирина Безрукова (Ливанова) с сыном Андреем (1989–2015) на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра «Пушкинский» в Москве, 19 июня 2008 года. Андрей родился в отношениях Ирины Безруковой с актером Игорем Ливановым. Молодого человека не стало 14 марта 2015 года
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Актриса Ирина Безрукова (Ливанова) с сыном Андреем (1989–2015) на церемонии открытия 30-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра «Пушкинский» в Москве, 19 июня 2008 года. Андрей родился в отношениях Ирины Безруковой с актером Игорем Ливановым. Молодого человека не стало 14 марта 2015 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова в фильме «Ричард Львиное Сердце», 1992 год
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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Ричард Львиное Сердце», 1992 год 
© Киностудия им. Горького

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Актриса Ирина Безрукова во время эстафеты олимпийского огня в Москве, 3 июля 2004 года
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Актриса Ирина Безрукова во время эстафеты олимпийского огня в Москве, 3 июля 2004 года 
© Абулхатин Марат, Куров Александр/ТАСС
Актриса Ирина Безрукова в фильме «Графиня де Монсоро», 1997 год
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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Графиня де Монсоро», 1997 год 
© Студия «Шанс», ТВ Центр
Актриса Ирина Безрукова в фильме «Китайский сервиз», 1999 год
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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Китайский сервиз», 1999 год 
© Мосфильм, Киностудия Жанр
Актеры Ирина Безрукова и Сергей Безруков в сериале «Ералаш», 2001 год
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Актеры Ирина Безрукова и Сергей Безруков в сериале «Ералаш», 2001 год 
© Киностудия им. Горького
Актер Сергей Безруков с супругой Ириной на съемочной площадке фильма «Самая реальная сказка», 25 июля 2009 года
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Актер Сергей Безруков с супругой Ириной на съемочной площадке фильма «Самая реальная сказка», 25 июля 2009 года 
© Максим Богодвид/РИА Новости

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Актриса Ирина Безрукова, 29 сентября 2005 года
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Актриса Ирина Безрукова, 29 сентября 2005 года 
© Ekaterina Hmyrova/Global Look Press
Актриса Ирина Безрукова на церемонии вручения премии «Аромат года» в Государственном Кремлевском Дворце, 2 декабря 2007 года
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Актриса Ирина Безрукова на церемонии вручения премии «Аромат года» в Государственном Кремлевском Дворце, 2 декабря 2007 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова на открытии III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону, 24 августа 2017 года
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Актриса Ирина Безрукова на открытии III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS в Ростове-на-Дону, 24 августа 2017 года 
© Сергей Пивоваров/РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова в фильме «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4», 2005 год
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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Даша Васильева. Любительница частного сыска - 4», 2005 год 
© Кинокомпания «Протел» по заказу телеканала «СТС»
Актриса Ирина Безрукова во время фотосессий
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Актриса Ирина Безрукова во время фотосессий 
© Mikle Panin/Russian Look/Global Look Press

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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Полный контакт», 2011 год
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Актриса Ирина Безрукова в фильме «Полный контакт», 2011 год 
© Кинокомпания «Чипер»
Актриса Ирина Безрукова и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (1960–2020) (справа налево) на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля, Москва, 27 мая 2019 года
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Актриса Ирина Безрукова и южнокорейский режиссер Ким Ки Дук (1960–2020) (справа налево) на церемонии закрытия 41-го Московского международного кинофестиваля, Москва, 27 мая 2019 года 
© Фролов Михаил/Global Look Press
Актриса Ирина Безрукова на церемонии открытия выставки «Конопелькина из Москвы», 14 июля 2020 года
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Актриса Ирина Безрукова на церемонии открытия выставки «Конопелькина из Москвы», 14 июля 2020 года 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актриса Ирина Безрукова и певица Ольга Бузова (слева направо) во время празднования 20-летия карьеры Ольги Бузовой на телевидении, Москва, 16 мая 2024 года
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Актриса Ирина Безрукова и певица Ольга Бузова (слева направо) во время празднования 20-летия карьеры Ольги Бузовой на телевидении, Москва, 16 мая 2024 года 
© Komsomolskaya Pravda/Picvario/Global Look Press
Сатирик Михаил Задорнов (1948-2017) и актриса Ирина Безрукова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля, 20 июня 2016 года
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Сатирик Михаил Задорнов (1948-2017) и актриса Ирина Безрукова перед началом церемонии закрытия 38-го Московского международного кинофестиваля, 20 июня 2016 года 
© Евгения Новоженина/РИА Новости

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Актриса Ирина Безрукова на VI Московском международном фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди» на тему «Пятый элемент» в Северном сквере на ВДНХ в Москве, 14 августа 2019 года
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Актриса Ирина Безрукова на VI Московском международном фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди» на тему «Пятый элемент» в Северном сквере на ВДНХ в Москве, 14 августа 2019 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Алексей Капитонов (слева) и Ирина Безрукова на премьере фильма «Кино про Алексеева» режиссера Михаила Сегала в кинотеатре «Горизонт» в Москве, 9 октября 2014 года
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Актеры Алексей Капитонов (слева) и Ирина Безрукова на премьере фильма «Кино про Алексеева» режиссера Михаила Сегала в кинотеатре «Горизонт» в Москве, 9 октября 2014 года 
© Прокофьев Вячеслав/ТАСС
Актриса Ирина Безрукова во время ежегодного фестиваля цветов в ГУМе в Москве, 28 июня 2024 года
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Актриса Ирина Безрукова во время ежегодного фестиваля цветов в ГУМе в Москве, 28 июня 2024 года 
© Софья Сандурская/ТАСС
Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Все, что тебя касается» режиссера Александра Войтинского в киноцентре «Октябрь» в Москве, 08 апреля 2025 года
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Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма «Все, что тебя касается» режиссера Александра Войтинского в киноцентре «Октябрь» в Москве, 08 апреля 2025 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ирина Безрукова (в девичестве Бахтура) родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на-Дону. Ее отец — музыкант Ростовского симфонического оркестра (играл на гобое), мать — фармацевт. Родители развелись, мать впоследствии умерла, девочку воспитывала бабушка.

Ирина окончила Ростовское училище искусств по специальности «актриса театра и кино» (курс А. Малышева и В. Шапиро). Выступления на театральной сцене начала с первого курса. По окончании учебы была принята в Ростовский академический театр драмы им. Горького, затем в Тульский государственный драматический театр. В 1990 году на протяжении нескольких месяцев играла в Московском театре Олега Табакова, но не была принята в труппу.

Много снималась в кино, в ее портфолио более 30 фильмов: «Московские красавицы» (1991), «Ричард Львиное сердце» (1992), «Золотой туман» (1993), «Графиня де Монсоро» (1997), «Есенин» (2005), «Землетрясение» (2016), «Чикатило» (2021), «Эскортница» (2023) и др. В 1996 году сыграла одну из ролей в чешском фильме «Коля», получившем «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Была ведущей телепередачи «Магазин на диване» (РТР), «Самые-самые» (СТС), «Разговор на сцене» («З60° Подмосковье»). В 2016 году участвовала в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» вместе с Максимом Петровым.

Дважды разведена. Первый муж — Игорь Ливанов, актер театра и кино. В браке родился сын Андрей. Второй муж — Сергей Безруков, актер театра и кино, художественный руководитель Московского губернского драматического театра.

В 2013 году с отличием окончила институт «Реакомп» по специальности «тифлокомментатор» (работа со слепыми и слабовидящими) высшей категории. Безрукова комментирует фильмы и спектакли в Московском губернском драматическом театре для слабовидящих людей, в этом же качестве выступала на встречах в ООН. Занималась благотворительной деятельностью, входила в состав Общественной палаты Московской области. Принципиально придерживается здорового образа жизни.

Сейчас в Театре сатиры готовится спектакль «Женитьба Фигаро» с ее участием.

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