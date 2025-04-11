Жена Ливанова прокомментировала новости об операции мужа

Жена актера Василия Ливанова Елена опровергла новости о проведении артисту операции по удалению тромбов. Об этом сообщает «Абзац».

Ранее Mash со ссылкой на источники сообщил, что актеру якобы удалили тромбы из артерий верхней конечности. Утверждалось, что ему прописали разжижающие кровь препараты и попросили вызывать скорую при любом недомогании.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», — прокомментировала Елена Ливанова этот слух.

Напомним, что в 2024 году Ливанову проводили операции по удалению тромбов. Кроме того, в январе он несколько дней провел в реанимации из-за расстройства кровообращения головного мозга.