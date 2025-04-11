Жена Ливанова прокомментировала новости об операции мужа

Никита Бородкин

Жена актера Василия Ливанова Елена опровергла новости о проведении артисту операции по удалению тромбов. Об этом сообщает «Абзац».

Жена Ливанова прокомментировала новости об операции мужа
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Ранее Mash со ссылкой на источники сообщил, что актеру якобы удалили тромбы из артерий верхней конечности. Утверждалось, что ему прописали разжижающие кровь препараты и попросили вызывать скорую при любом недомогании.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», — прокомментировала Елена Ливанова этот слух.

Напомним, что в 2024 году Ливанову проводили операции по удалению тромбов. Кроме того, в январе он несколько дней провел в реанимации из-за расстройства кровообращения головного мозга.

Общество