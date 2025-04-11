Биолог: Центральную Россию ждет нашествие комаров и разъяренных медведей

Центральную Россию ожидает нашествие комаров и опасность встречи с разъяренными медведями. Это связано с апрельскими снегопадами, которые стали причиной активизации насекомых, а хищникам стало сложнее добывать пищу. Об этом рассказала биолог Елена Анашкина.

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Она пояснила, что из-за похолодания и осадков страдают перелетные птицы, особенно трясогузки, которые не могут найти корм под снегом и погибают группами. В нормальных условиях эти птицы съедают личинок комаров и других вредителей.

Опасность также представляет собой встреча с медведями, которые вышли из спячки раньше обычного из-за теплой зимы. С наступлением морозов им стало труднее искать еду, и они начинают приближаться к населенным пунктам, что особенно опасно в Подмосковье и соседних областях.

Кроме того, снегопады и морозы угрожают урожаю фруктов. В регионах, таких как Воронежская область, Луганск, Мелитополь и Крым, начали цвести абрикосы, но резкие заморозки замедляют процесс опыления, передает Telegram-канал Mash.

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