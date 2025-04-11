Военный пенсионер купил лотерейный билет и стал миллионером

Житель Череповца приобрел по специальному предложению десять билетов одной лотереи, но в качестве бонуса ему вручили еще один билет другой лотереи — «Лавина призов». Он и принес ему выигрыш в размере 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда «Национальная лотерея», оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.

Речь идет о военнослужащем на пенсии – именно он выиграл первый в истории данной лотереи суперприз в размере 20 331 978 рублей, говорится в публикации. Со слов самого мужчины, он решил принять участие в акции, проводимой распространителем лотерейных билетов. Военный, придя в торговый центр, приобрел 10 билетов лотереи «Мечталлион» и получил в подарок тот самый билет «Лавины призов».

Мужчина признался в том, что был совершенно ошарашен, когда увидел оповещение о выигрыше, и не сразу осознал, что произошло. Его сын проверил информацию и сообщил, что сумма даже превышает 20 миллионов рублей.

«Счастливчик так еще и не решил, куда хочет потратить деньги», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что американец выиграл миллион долларов в лотерею после вещего сна. Им оказался житель Вашингтона Томми М. По его словам, выиграть в лотерею Powerball ему удалось благодаря вещему сну, который приснился ему незадолго до розыгрыша. Счастливый билет американец приобрел 26 марта в магазине Tenley Market на Висконсин-авеню.