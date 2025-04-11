Штрафы за выброшенных животных могут увеличить в 10 раз

Лера Букина

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил за десятикратное увеличение суммы штрафа для тех, кто выбросил на улицу своих домашних животных, передает РИА Новости.

Штрафы за выброшенных животных могут увеличить в 10 раз
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Так, размер санкции составит 30 тысяч рублей. В соответствии с актуальными законами, за несоблюдение общих правил содержания животных предусмотрены меры воздействия в виде предупреждения или административного штрафа для физических лиц в размере от 1500 до 3000 рублей.

По словам Колунова, «человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан».

 

Парламентарий отметил, что в настоящее время наблюдается достаточно много случаев, когда «нерадивые хозяева» оставляют животных на улице. Они заводят собак, играют с ними, но не справляются и бросают их, подчеркнул депутат. Правительство несет ответственность за поимку бездомных собак, их вакцинацию и другие меры. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами, связанными с бездомными животными, заявил Колунов.

 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил согласовывать покупку и содержание опасных пород собак с властями. Парламентарий обратился к замглавы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константину Савенкову. В письме он напомнил об обсуждении решения проблемы беспризорных собак, представляющих опасность для населения. По мнению Милонова, предлагаемые механизмы и способы контроля популяции борются не с причинами возникновения бездомных животных, а с последствиями.

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