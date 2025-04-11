Штрафы за выброшенных животных могут увеличить в 10 раз

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил за десятикратное увеличение суммы штрафа для тех, кто выбросил на улицу своих домашних животных, передает РИА Новости.

Так, размер санкции составит 30 тысяч рублей. В соответствии с актуальными законами, за несоблюдение общих правил содержания животных предусмотрены меры воздействия в виде предупреждения или административного штрафа для физических лиц в размере от 1500 до 3000 рублей.

По словам Колунова, «человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан».

Парламентарий отметил, что в настоящее время наблюдается достаточно много случаев, когда «нерадивые хозяева» оставляют животных на улице. Они заводят собак, играют с ними, но не справляются и бросают их, подчеркнул депутат. Правительство несет ответственность за поимку бездомных собак, их вакцинацию и другие меры. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами, связанными с бездомными животными, заявил Колунов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил согласовывать покупку и содержание опасных пород собак с властями. Парламентарий обратился к замглавы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константину Савенкову. В письме он напомнил об обсуждении решения проблемы беспризорных собак, представляющих опасность для населения. По мнению Милонова, предлагаемые механизмы и способы контроля популяции борются не с причинами возникновения бездомных животных, а с последствиями.