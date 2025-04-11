Актер Ливанов перенес операцию

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, врачи посоветовали звезде «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» следить за своим состоянием после хирургического вмешательства.

Ему прописали кроворазжижающие препараты, а также настояли на немедленном звонке в скорую помощь в случае ухудшения самочувствия.

В последний раз Василий Ливанов был госпитализирован 26 января 2024 года, его выписали к 4 февраля. Супруга артиста Елена подтверждала, что супруг попал в больницу. При этом женщина опровергала информацию о том, что Ливанов был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.