Раскрыты перемены в электроэнергетическом комплексе России

Электроэнергетический комплекс России ждут перемены. Это касается не только строительства новых мощностей генерации до 2042 года - 88,5 ГВт (сейчас 255 ГВт), модернизации старых, обновления электросетевого комплекса, но и перехода отрасли от "экономики спроса" к "клиентоцентричной экономике опережающего развития".

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Это следует из презентации Минэнерго (есть у "РГ") к стратегической сессии правительства "Развитие электроэнергетического комплекса РФ", прошедшей 8 апреля.

По предварительным расчетам до 2042 года суммарно на это потребуется астрономическая сумма 56,6 трлн рублей (только на новую генерацию и в целом на электросетевой комплекс), не считая создания, модернизации технологий и прочих расходов. Для сравнения, ожидаемые годовые доходы бюджета России в 2025 году составят 40,3 трлн рублей.

Часть денег предлагается получить за счет роста тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей - почти в два раза со средних по стране 6,6 рублей до 12,3 рублей за кВт*ч (в ценах 2025 года). Сильнее всего будет подорожание в период с 2025 до 2030 года - более, чем на 33 процента (до 8,8 рублей за кВт*ч). Тарифы для население это рост не затронет, они регулируются государством и привязаны к инфляции. Но не отразится на конечной стоимости товаров и услуг рост оптовых тарифов на электроэнергию не может. Хотя часть экспертов считает, что это влияние будет минимальным.

В Минэнерго "РГ" сообщили, что преимущество РФ в виде низкой стоимости электроэнергии планируется сохранить за счет принятия мер по оптимизации затрат для перехода к целевой модели развития электроэнергетической отрасли. Предложенные меры, как ожидается, позволят повысить надежность и эффективность функционирования отечественного электроэнергетического комплекса, а также обеспечат оптимальный уровень динамики изменения стоимости электроэнергии для конечных потребителей, подчеркнули в ведомстве.

Причины, по которым нужно строить новую генерацию, модернизировать старую и обновлять сетевой комплекс известны и не новы. В последние годы в России уже возникали локальные дефициты энергии, потребление ее в целом по стране растет, за последние 4 года на 2,8 процентов, а в некоторых регионах опережающими темпами. К 2042 году потребление может увеличиться на 26 процентов. Средний возраст тепловой генерации в России - 39 лет, а доля изношенного оборудования - 51 процент, в электросетевом комплексе доля оборудования, прослужившего сверх срока - 73 процента.

Если раньше генерирующие и передающие электроэнергию компании могли рассчитывать привлечь банковские кредиты для развития, сейчас в условиях существующих процентных ставок это стало невозможно. Как замечает заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич, это приведет к тому, что в среднесрочной перспективе (с горизонтом планирования 10-15 лет) до половины стоимости электроэнергии будет приходиться на оплату услуг банков и налоги. Возможности бюджета также значительно ограничены.

По данным, поступившим в Комитет по энергетике Государственной Думы, программы повышения надежности электросетевого комплекса должны быть проведены более, чем в 40 субъектах РФ, при этом объем выделенного в настоящее время на эти цели финансирования не превышает 10 процентов от фактических потребностей.

Станкевич подчеркивает, что Правительство рассматривает различные варианты привлечения финансирования. Пока окончательных решений нет, на стратегической сессии обсуждалось несколько сценариев, оценивались преимущества и недостатки. Есть "печка", от которой в итоге регуляторы и будут "плясать", принимая решение, уточняет он.

Почему "под ударом" оказались промышленные потребители тоже понятно. По словам директора Центра исследований в электроэнергетике ИЭиРИО НИУ ВШЭ Сергея Сасима, долгое время ценовая и тарифная политика в России исходила из необходимости сдерживания конечных цен на электроэнергию. Ориентиром выступал индекс потребительских цен (инфляция). Это существенно снизило инвестиционный потенциал энергокомпаний. Сейчас потребности в инвестициях многократно превышают существующий уровень инвестиционного наполнения цены на мощность и тарифов на передачу электроэнергии. А генерирующие компании инвестируют исходя из принципа окупаемости финансовых вложений, поэтому рост цены является необходимым условием для участия действующих игроков в реализации намеченных планов по развитию энергосистемы.

Станкевич приводит цифры, в 2011-2023 году рост цен на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, составил 185,1 процент и оказался ниже, чем дефлятор ВВП (240,2 процента). То есть был ниже, чем изменение цен на продукцию энергоемких производств, а также иные энергоресурсы.

При этом Сасим не исключает, что рост тарифов может оказаться и сильнее, поскольку представленный Минэнерго прогноз не отражает инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу.

Ведущий ТГ-канала Energy Today Андрей Романчук уточняет, что план развития электроэнергетического комплекса года расписан до 2042 года, а текущая по прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8 процентов в 2025 году, вернется к 4 процентам в 2026 году, с соответствующим снижением ставок, который облегчит доступ энергетиков к кредитным ресурсам.

Впрочем, есть совершенно противоположный взгляд на проблему. Модель "экономика опережающего развития" подразумевает, что предложение электроэнергии на рынке будет фактически опережать спрос, стимулируя его. Сейчас же на нашем рынке электроэнергии дополнительное потребление сдерживается, регулируется. Для этого есть уже вышеописанные причины, но, если в таких условиях повысить тарифы, рост спроса просто замедлиться.

Как замечает президент Ассоциации малой энергетики, председатель подкомитета по малой генерации "Деловой России" Максим Загорнов, экономика опережающего развития строится на необходимости форсированного инвестирования в инфраструктуру. В условиях санкций и жестких финансовых ограничений со стороны регулятора, ресурсов на такое упражнение в экономике нет. А отсутствие точного прогноза спроса на электроэнергию и синхронизации производственных программ потребителей с развитием электроэнергетики приведет к росту тарифов.

Здесь также можно вспомнить, схему "бери или плати" для новых промышленных потребителей электроэнергии, про которую уже писала "РГ". Ее действие предлагают расширить на всю промышленность. Предприятия должны будут оплачивать не действительно потребленную электроэнергию, а максимально заявленную мощность, которая им нужна только в пиковые часы. Это несомненно увеличит инвестиционные возможности сетевых компаний, но никак не поспособствует улучшению экономики предприятий из других отраслей.

Приведет это неминуемо к росту цен на товары и услуги, в том числе для населения, которое, грядущее повышение тарифов вроде, как и не затрагивает. Но в России низкие тарифы для населения компенсируются за счет более высоких тарифов для промышленности (перекрестное субсидирование). А, как известно, деньги из пустоты не берутся.

Впрочем, по мнению Романчука, при принятии тарифных решений, наверняка, будет проведена оценка социальных и экономических последствий, а также влияние изменений на все группы потребителей, в том числе и промышленности.

В Ассоциации "Сообщество потребителей энергии" (АСПЭ) отмечают, избыточный груз, навешиваемый на промышленность, все равно через непродолжительное время повиснет на населении. За все в результате заплатят добросовестные розничные потребители. Раздутый "перекресткой" платеж за электроснабжение производитель (он же - промышленный потребитель) перекладывает в цену своего товара или услуги, и обычный гражданин будет вынужден заплатить более высокую цену, считают в АСПЭ.

По оценке Загорнова, из-за роста тарифов для промышленности дополнительные расходы, сверх темпов инфляции, с мультипликатором (коэффициентом) от 1,5 до 2,5 через цены на конечные товары и услуги, будут переложены на население.

С этим не согласен Сасим, он считает, что рост цен будет совсем незначительный. Но, по его мнению, влиять на динамику роста тарифов для населения должно снижение перекрестного субсидирования. И добиться этого без увеличения стоимости электроэнергии для населения невозможно.

Переплата промышленными потребителями за население на сегодняшний день достигла исторического максимума - 332 млрд рублей, уточняет Сасим. Без радикальных мер, направленных на снижение перекрестного субсидирования, невозможно развивать розничный рынок электроэнергии и вовлекать в работу с бытовыми потребителями новых участников. Кроме того, заниженная цена на электроэнергию для населения в ряде регионов привела к распространению непроектного использования коммунальных сетей (в первую очередь, в целях майнинга).

В АСПЭ считают, что дотировать энергопотребление населения - решение государства, отказ от этой модели вряд ли возможен в среднесрочной перспективе. Но необходимо перейти от несправедливого и неэффективного принципа "доплачивать понемногу всем" к выделению более ощутимой финансовой поддержки тем, кому она реально необходима. Введенные дифференцированные тарифы - шаг именно в этом направлении.

Основная проблема - не в льготных тарифах для населения, а в том, что ими пользуются те, кто не имеет на нее права. Количество таких "предпринимателей" и домохозяйств со сверхпотреблением составляет всего 2-5 процентов. А объем их потребления в разы больше. По предварительным расчетам, установление цены электроэнергии для 5% потребителей с самыми большими энерго-аппетитами на экономически обоснованном уровне (даже не на повышенном как для промышленных потребителей!), сделает ненужным увеличение объема "перекрестки" в большинстве регионов, подчеркивают в АСПЭ.

По словам руководителя группы аналитики в энергетике Kept Сергея Роженко, рыночное сообщество активно ищет альтернативы повышению тарифов. Одной из них является - по аналогии с рынком жилищного строительства - финансирование проектов по этапам из текущего платежа потребителей с определенными эскроу гарантиями (продавец может получить деньги только после доказательств выполненной работы), с целью повысить эффективность использования средств.

Закончить можно лишь сравнением, поскольку в начале говорилось об экономическом преимуществе России перед другими странами за счет низкой стоимости электроэнергии. Сейчас у нас оптовая цена электроэнергии периодически, в моменте, оказывается на уровне или выше, чем в других странах, тем более добывающих нефть, газ и уголь. В апреле этого года в США цена электроэнергии для населения в среднем составила в переводе на рубли около13,56 рублей за кВт*ч, а для промышленности 10,96 рублей за кВт*ч. В некоторых регионах России для промышленности цена с учетом НДС уже выше, чем в среднем в США.