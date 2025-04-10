Стало известно, что связывает актера Ефремова и обменянного в ОАЭ Петрова

Предприниматель Артур Петров, которого обменяли в ОАЭ на гражданку США и РФ Ксению Карелину, 14 лет назад познакомился с известным актером Михаилом Ефремовым. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По данным газеты, Петров и Ефремов в 2011 году снимались в передаче «Жди меня», которая была посвящена поискам отца Артура, Виктора Шлосса.

Когда авторы «Жди меня» связались с Шлоссом, он сразу же согласился выехать в Москву для встречи с Артуром.

Ефремов поговорил с журналистами после возвращения из колонии

Напомним, что Петров был задержан в связи с подозрением в нарушении санкционных ограничений. Его обвиняли в поставках микроэлектроники американского производства в Россию.

В четверг, 10 апреля, бизнесмена обменяли на осужденную в России по делу о госизмене балерину Карелину.

В США высоко оценили то, что Россия пошла на компромисс и согласилась на обмен заключенных — президент Дональд Трамп заметил, что сейчас женщина на свободе «и это здорово, так что мы ценим это».