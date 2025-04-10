Ефремов поговорил с журналистами после возвращения из колонии

Освобожденный из колонии российский актер Михаил Ефремов заявил, что ему сложно адаптироваться. О своих первых днях на воле он рассказал журналистам.

«Адаптироваться к обычной жизни пока тяжело. Про работу в кино еще рано говорить», — цитирует Михаила Ефремова Ruptly.

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По словам актера, сейчас он живет с семьей, уже успел встретиться с детьми. Ефремов подчеркнул, что обязательно поедет на могилу к водителю фургона, который погиб после столкновения с его машиной.

URA.RU уже писал, что Ефремов вернулся в свою московскую квартиру 9 апреля. Он сообщал о плохом самочувствии. Актеру нужно раз в месяц ходить в отделение полиции, чтобы отмечаться, передает RT.