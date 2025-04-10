Симоньян указала Армении на последствия ухудшения отношений с Россией

Армении важно поддерживать хорошие отношения с Россией, так как в случае их ухудшения республика, вероятно, прекратит свое существование. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, ее слова приводит РИА Новости.

«Если, не приведи Господь, между Россией и Арменией установятся, ну, скажем так, недружелюбные отношения (...) Армении, скорее всего, не будет вообще. Вот в чем ужас», — заявила она, подчеркнув, что России «будет очень грустно».

Ранее глава МИД Армении Мирзоян заявил, что Еревану следует продолжить партнерское взаимодействие с Москвой во благо обеих стран. При этом чиновник добавил, что и Армения, и Россия в этом заинтересованы.