Минкультуры объявило о старте конкурса "Будущее библиотек"

Всероссийский конкурс молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек" открылся в четверг, сообщила журналистам статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева. По ее словам, конкурс проводится впервые.

"Десятого апреля мы даем старт всероссийскому конкурсу молодых лидеров библиотечного дела "Будущее библиотек", который пройдет в стране впервые. Учредитель конкурса - Министерство культуры Российской Федерации. Организаторами выступили Российская государственная библиотека для молодежи и Российская государственная библиотека", - сказала она.

Конкурс проводится для сотрудников библиотек в возрасте до 35 лет и проходит при поддержке Российской библиотечной ассоциации и портала "Культура.РФ". Среди номинаций заявлены "Руководитель коллектива", "Командный лидер", "Посол добровольчества" и "Популяризатор идей и событий". Кроме того, победители в каждой из номинаций, а также обладатель Гран-при будут награждены денежной премией.

По словам замглавы министерства, конкурс поможет определить направления карьерного роста для молодежи в библиотечной сфере, предоставит ей стимул и мотивацию для проявления лидерства, а также создаст возможности для обмена навыками.

"Мы считаем очень важным познакомиться с мыслями, идеями и проектами молодых библиотечных лидеров, увидеть их лица. Уверена, именно эти люди будут двигателями библиотечной отрасли на местах", - подчеркнула она.

Заявки оценят ведущие эксперты библиотечного дела, социально-культурной сферы и работы с молодежью в сентябре 2025 года. Каждая из номинаций будет сформирована в шорт-лист, после чего отобранные заявки разместят на сайте конкурса для открытого интернет-голосования. Подведение итогов и награждение победителей также состоится в сентябре.