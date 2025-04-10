Симоньян прокомментировала арест Гуцул

Главный редактор медиагруппы «RT на русском» Маргарита Симоньян назвала арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул «неуважением Кишинева к выбору народа Молдавии». Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление она сделала во время общественно-делового форума «Евразия – территория традиционных ценностей». По словам Симоньян, Гуцул арестовали без повода, а Кишинев проявил таким образом неуважение к выбору граждан Молдавии.

«Мы все знаем, что нашего хорошего друга Женю Гуцул, замечательную совершенно девушку, женщину, мать, башкана Гагаузии. Ее арестовали, вот ее сейчас выпустили под домашний арест. Ни за что, ни про что. Хорошо, что она, слава богу, увидит своих маленьких детей. Но плохо, что <...> власти современные, не имеющие отношения к собственному народу, проявляют неуважение к выбору народа, потому что она победила с потрясающим преимуществом, ее любят, и провинилась она, собственно говоря, только в этом», — заявила она.

28 марта Гуцул арестовали на 20 суток — ей были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании. Позже ее перевели на домашний арест.