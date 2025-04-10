Мэр российского города запретил чиновникам публиковать фото с роскошью

Мэр Сургута Максим Слепов запретил чиновникам публиковать фотографии с роскошью. Соответствующее постановление об обновленном кодексе этики для муниципальных служащих опубликовано на сайте администрации города.

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«Не размещать фото- и видеоматериалы из увеселительных и игорных заведений, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией предметов роскоши», — говорится в постановлении.

Поведение чиновников в соцсетях затрагивают несколько пунктов. Так, муниципальным служащим запрещается использовать нецензурную лексику, жаргон, а также публиковать снимки, где чиновники показаны в непристойном виде, с сигаретой или алкоголем.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн возмутился поездкой врио министра охраны объектов культурного наследия региона Ирины Мусьял в Индию, назвав неправильным бесконтрольный выезд за границу на фоне специальной военной операции и «гибридной войны против России».