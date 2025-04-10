Звезде «Служебного романа» вызвали скорую

Народной артистке России Светлане Немоляевой вызвали скорую помощь из-за ухудшения ее состояния. Об этом сообщает Mash со ссылкой на родных звезды «Служебного романа».

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По данным Telegram-канала, 87-летняя Немоляева почувствовала себя плохо у себя дома из-за проблем с сердцем. Прибывшая на место бригада медиков, отмечает Mash, оказала знаменитости первую помощь — и сегодня артистка уже планирует выступать на сцене.

10 апреля у Светланы Немоляевой запланирован спектакль «Бешеные деньги» в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, который актриса не планирует отменять.

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В ноябре 2024 года Немоляева подтверждала, что почувствовала недомогание на съемках ремейка фильма «Буратино». Знаменитость признавалась, что страдает от мерцательной аритмии — нарушения сердечного ритма. Из-за переутомления у 87-летней артистки иногда возникают приступы.

До этого СМИ сообщали, что Немоляева чуть не упала в обморок на съемках из-за того, что у артистки подскочило давление и закружилась голова. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь и посоветовали сходить в больницу.