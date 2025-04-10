Летчик Ярошенко приветствовал возвращение в Россию из США Петрова

Лётчик и член Общественной палаты России Константин Ярошенко приветствовал возвращение из заключения в США Артура Петрова, отметив, что обвинительный приговор в его отношении был неправомерным.

«Мы вернули нашего гражданина — пускай и с двойным гражданством. Я считаю, что это было незаконное осуждение за какую-то радиоэлектронику, предположительно... Человек получил огромный срок, но мы всё-таки его вернули», — заявил лётчик в интервью ТАСС.

Ярошенко также подчеркнул, что все недавно освобождённые российские граждане, включая Александра Винника и Виктора Бута, были неправомерно осуждены в США.

Он выразил мнение, что американская сторона не проявляет доброй воли при проведении обменов, а преследует собственные интересы.

Ранее в столице ОАЭ Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулся Артур Петров, обвинённый в контрабанде и обходе санкций.