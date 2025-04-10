Пранкеры Вован и Лексус позвонили экстрасенсам. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на шоу пранкеров на Rutube.

Отмечается, что Алексей Столяров (более известный под псевдонимом Лексус) смог дозвониться до экстрасенса по имени Иосиф — тот обнаружил у него колдовское проклятие. Позже с Лексусом связалась ассистентка экстрасенса, которая предупредила пранкера о том, что он должен держать информацию об их общении в секрете.

Как заявила девушка, Иосиф нашел у Столярова смертельное проклятие. К счастью, порчу можно было снять за 27 тысяч гривен (около 60 тысяч рублей по текущему курсу). В ответ на это пранкер заявил, что его душой уже завладел дьявол.