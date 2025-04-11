В тбилисском театре отменили спектакль с Чулпан Хаматовой в день премьеры

Уехавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова пытается зарабатывать деньги за границей, но ей не удается добиться той же популярности, которая была на Родине. Актриса планировала выступить 10 апреля в тбилисском театре им. Грибоедова, но постановку отменили в день премьеры.

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В конце прошлого года звезда фильма «Доктор Лиза» отправилась на гастроли со спектаклем «Исцеление». Накануне она должна была выступить в Грузии, но премьеру пришлось отменить.

Блогер Николай Левшиц* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что причиной отмены спектакля стали технические проблемы с декорациями.

«Усилия и работа большой команды по показу спектакля сегодня были приложены до последнего, но декорации в постановке играют очень важную роль, и без этого ее невозможно показать так, как задумали авторы», — объяснил он в своем Telegram-канале.

Зрителям вернут деньги за отмененную поставку. Повторно спектакль в столице Грузии попробуют поставить уже 6 мая.

Напомним, в 2022 году Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в котором прослужила 24 года, и уехала из России в Латвию вместе с детьми. В эмиграции актриса столкнулась с серьезными проблемами: после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. При этом приобретенная артисткой недвижимость в стране также не стала основанием для выдачи документа.

В Сети обсуждают внешность уехавшей из России Чулпан Хаматовой

Ранее артистка заявила, что могла бы спиться в России, если бы не уехала за границу.

*(признан иноагентом на территории РФ)