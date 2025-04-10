Россиянин установил в квартире джакузи с пивом

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В Ленинградской области мужчина установил у себя дома джакузи с пивом и теперь затапливает им соседей. Об этом пишут СМИ.

Отмечается, что в квартире россиянин устраивает пивное спа, а еще ворует закуски к пиву из магазинов. Такое поведение очень не нравится соседям, но что делать, они не знают.

По словам жителей дома, мать подарила мужчине квартиру, чтобы он пошел лечиться в психиатрическую клинику.

Ранее министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные арены страны.