Многодетные семьи в России смогут бесплатно посещать музеи в любые дни

Многодетные семьи в России смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки в любой день, когда они открыты. Об этом в ходе заседания кабмина рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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Правило распространяется на организации, которые находятся в ведении федеральных государственных органов.

Как напомнил глава кабмина, некоторые культурные учреждения устанавливают специальный график бесплатных визитов, однако семьям приходится подстраиваться под него.

"Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждения открыты. При этом необходимая информация должна размещаться на их официальных сайтах и регулярно обновляться", – подчеркнул Мишустин.

Многодетные семьи получили возможность бесплатно посещать музеи благодаря соответствующему указу Владимира Путина. Для получения бесплатных билетов семье достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее многодетный статус.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж установил бесплатные дни посещения по праздникам вместо одного фиксированного дня в месяц. Как рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский, в простой бесплатный день получается толкучка, не всегда приходят те, кому хотелось бы. Первый бесплатный день посещения музея в праздники прошел 23 февраля, в День защитника Отечества. Следующий бесплатный день будет 18 мая – День музеев.