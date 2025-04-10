Вдова Техника призвала Мизулину прекратить «хайпиться» на смерти Паши
Ева Карицкая, вдова рэпера Паши Техника, порекомендовала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной прекратить «хайпиться» на смерти музыканта, пишет «СтарХит».
Ранее Мизулина опубликовала ролик, в котором рассказала, что Карицкая якобы заявила о своем знакомстве с ней, контактах.
«У них что, весеннее обострение? Это вообще кто? Фейк! Я впервые вижу этого блогера и не понимаю, зачем она врет. Ничего не хочу больше говорить. Мне не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью», — открестилась от знакомства с вдовой Техника глава Лиги.
Карицкая пояснила, в свою очередь, что имя Мизулиной прозвучало в беседе с телеведущей Екатериной Гордон. Она добавила, что общественной деятельнице «следует заниматься своими делами», а не обсуждать ее видео.
Мизулина отреагировала на выходки треш-стримерши из Чебоксар
«Живите благополучно с своим SHAMAN, занимайтесь проектами против наркотиков, топите дальше, но хайпиться на мне и смерти супруга не нужно», — отметила Ева.
Напомним, что музыкант Паша Техник в начале апреля скончался в клинике Таиланда. Его тело было доставлено в Москву и будет захоронено на Николо-Архангельском кладбище.