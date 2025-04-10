Ева Карицкая, вдова рэпера Паши Техника, порекомендовала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной прекратить «хайпиться» на смерти музыканта, пишет «СтарХит».

Ранее Мизулина опубликовала ролик, в котором рассказала, что Карицкая якобы заявила о своем знакомстве с ней, контактах.

«У них что, весеннее обострение? Это вообще кто? Фейк! Я впервые вижу этого блогера и не понимаю, зачем она врет. Ничего не хочу больше говорить. Мне не нравится убогий хайп на трагедии человека, который не смог справиться с наркотической зависимостью», — открестилась от знакомства с вдовой Техника глава Лиги.

Карицкая пояснила, в свою очередь, что имя Мизулиной прозвучало в беседе с телеведущей Екатериной Гордон. Она добавила, что общественной деятельнице «следует заниматься своими делами», а не обсуждать ее видео.

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«Живите благополучно с своим SHAMAN, занимайтесь проектами против наркотиков, топите дальше, но хайпиться на мне и смерти супруга не нужно», — отметила Ева.

Напомним, что музыкант Паша Техник в начале апреля скончался в клинике Таиланда. Его тело было доставлено в Москву и будет захоронено на Николо-Архангельском кладбище.