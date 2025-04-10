Плохой внешний вид актера Михаила Ефремова, вышедшего на свободу по УДО, связан с особенностями питания и нехваткой свежего воздуха в тюрьме. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

— Тут надо понимать, что это тюрьма, изоляция, мало свежего воздуха, определенное питание, поэтому он выглядит неважно, это правда. Но это объяснимо, — сказал врач.

Он отметил, что на вид Ефремова также повлияла хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), обострившаяся у актера в колонии.

— Какая там особенная помощь могла быть? Может, подлечивали его там чуть-чуть. Поэтому он и выглядит соответствующим образом, — резюмировал врач в беседе с Aif.ru.

Нарколог также считает, что Ефремов может повторить судьбу блогера Паши Техника, который 4 апреля скончался в Таиланде в результате передозировки запрещенными веществами, если вернется к злоупотреблению алкоголя в том же количестве, что и до заключения.

— Паша Техник всю жизнь употреблял, все удивлялись его лошадиному здоровью. Но даже лошадиное здоровье имеет свойство заканчиваться. Ефремов – тяжелобольной человек. За 4,5 года воздержания его организм отвык от тех доз, которые он мог переработать. Если он сейчас попробует выпить столько, сколько он выпивал раньше, то он просто умрет от интоксикации, — сказал Шуров.

При этом врач добавил, что Ефремова в случае интоксикации вряд ли оставят, как Техника, лежать двое суток в бессознательном состоянии, сообщает Aif.ru.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Михаилу Ефремову УДО. Из 7,5 года в колонии артист отсидел 4 года. Он выйдет на свободу 9 апреля. Причиной заключения стала трагедия, произошедшая в июне 2020 года в Москве. Тогда в центре города по вине Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель фургона.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал об условиях УДО. По его словам, актеру на три года запретили водить транспортное средство, помимо этого, он должен ежемесячно отмечаться в полиции по месту регистрации.