Мишустин: срок пребывания иностранцев по электронной визе увеличится до 30 дней

Срок пребывания иностранных туристов в России по единой электронной визе увеличится с 16 до 30 дней.

Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу... Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал он.

Кроме того, период действия этой визы увеличится до четырёх месяцев.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о преимуществах электронной визы России.