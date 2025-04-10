Мишустин: срок пребывания иностранцев по электронной визе увеличится до 30 дней
Срок пребывания иностранных туристов в России по единой электронной визе увеличится с 16 до 30 дней.
Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу... Сегодня рассмотрим изменение в законодательство, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сказал он.
Кроме того, период действия этой визы увеличится до четырёх месяцев.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о преимуществах электронной визы России.