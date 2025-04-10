Будущее медиа: как ИИ усиливает журналистику

Главный редактор портала «Рамблер» раскрыла потенциал языковых моделей

© Пресс-служба Rambler&Co

10 апреля 2025 года на площадке «Гараж» в Нижнем Новгороде прошёл экспертный медиафорум Сбера «МеняAIся», посвящённый трансформации медиаиндустрии через интеграцию искусственного интеллекта. В нем приняла участие Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). Мероприятие собрало специалистов в области медиа, технологий и креатива для обсуждения изменений в подходах к созданию контента и оптимизации рабочих процессов.

Дарья Зарецкая выступила с темой «ИИ-ассистирование в производстве контента для СМИ». Она детально рассказала о роли искусственного интеллекта в трансформации медиаиндустрии. В ходе выступления были раскрыты примеры интеграции инновационных технологий «Рамблера»: от генерации картины дня на основе верифицированных источников до автоматизации процессов производства новостных и развлекательных материалов. Особый акцент был сделан на том, как нейросети оптимизируют рабочие задачи журналистов, сокращая рутинную нагрузку и повышая эффективность их работы.

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»: «Искусственный интеллект не конкурирует с профессиональным журналистом, а становится его стратегическим союзником в цифровой реальности. Внедрение нейросетевых алгоритмов позволяет перераспределить ресурсы: автоматизация рутины создаёт пространство для экспертной аналитики, журналистских расследований и творчества. Сегодня мы используем ИИ не только для обработки данных, но и для прогнозирования трендов, что принципиально меняет подход к формированию контент-стратегий в медиа».

Форум завершился дискуссией, где обсуждались конкретные кейсы компаний, использующих ИИ в своей деятельности. Участники получили возможность ознакомиться с лучшими практиками использования нейросетей, что помогло им обрести полезные навыки и сформировать представление о новых возможностях в реализации проектов.

«МеняAIся» – закрытый экспертный медиафорум Сбера, посвященный обсуждению вопросов связанных с искусственным интеллектом для журналистов и специалистов пресс-служб из девяти регионов.