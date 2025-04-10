Телеканал «Ю» объяснил запикивание слова «аборт» в шоу

Телеканал «Ю» объяснил запикивание слова «аборт» политикой Google. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

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В начале апреля в эфире шоу «Беременна по обману» участница высказалась о сомнениях в рождении ребенка: она выбирала между абортом и родами. Однако во время монтажа слово «аборт» зацензурили, как бранные слова.

Спустя несколько дней телеканал «Ю» заявил, что пошел на это из-за правил YouTube, глушить упоминание абортов в эфире не стали.

«Слово «аборт» мы заглушили только на YouTube, в эфир вышло без мьюта. Это обосновано политикой видеосервиса, который может снижать монетизацию и реже выдавать в рекомендациях ролики с «негативным контентом»», — было сказано в официальном комментарии.

До этого сообщалось, что в России придумали новый способ отговаривать женщин от абортов.

«Теперь в кабинетах доабортного консультирования появится копия ладони, которая держит муляж 10–12-недельного эмбриона», — говорится в публикации.

Как отмечает источник, с помощью этого проекта активисты планируют отговаривать россиянок от абортов и помогать «осознавать ценность зарождающейся человеческой жизни».