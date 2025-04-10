КС России признал законным повышение судебных пошлин

Конституционный суд России признал законной норму о повышении госпошлин при подаче обращений в суд, следует из определения инстанции.

«Оспариваемые нормы не противоречат Конституции», — приводит постановление пресс-служба КС.

Там обратили внимание на то, что госпошлины не менялись почти 15 лет.

«Вместе с тем законодателю необходимо учитывать объективно изменившиеся социальные, экономические и иные условия и сообразно корректировать их размер», — отметили в КС.

В постановлении также напомнили о предусмотренных государством гарантиях, которые учитывают имущественное положение отдельных категорий граждан и исключают отказ им в доступе к правосудию.

Кроме того, суды могут освободить ряд граждан от уплаты госпошлины, уменьшить её размер или предоставить отсрочку.

Согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс России, по гражданским и административным делам минимальный размер пошлин вырос с 400 до 4 тыс. рублей, максимальный — до 900 тыс. рублей. В то же время арбитражных судах верхний предел пошлин увеличился с 200 тыс. рублей до 10 млн рублей, а в судах общей юрисдикции — с 60 тыс. рублей до 900 тыс. рублей.

Госпошлина за развод с 1 января 2025 года увеличилась почти в восемь раз — с 650 рублей до 5 тыс. рублей.