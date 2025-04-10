Умер актер из "Солнечного удара" Владимир Алферов

Актер и режиссер Владимир Алферов ушел из жизни в возрасте 58 лет, говорится на сайте "КиноТеатр.ру" со ссылкой на одноклассницу артиста.

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Женщина рассказала, что актер умер 13 марта в болгарском городе Благоевград. По ее словам, в данный момент ведутся поиски родственников Алферова для получения разрешения на его захоронение. Муниципалитет Благоевграда направил запрос в Узбекистан на наличие его родственников, так как артист был гражданином республики.

Алферов родился 29 мая 1966 года. В 1993 он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Актер возглавлял театр-студию "На Дворянской", а также проект "Одесская Киноакадемия".

В кино Алферов дебютировал в 2013 году в роли пленного белогвардейца в ленте "Солнечный удар" режиссера Никиты Михалкова. Среди других известных работ актера – "Сын за отца", "Бык и Шпиндель" и "Черные кошки".