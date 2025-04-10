Появились первые кадры с освобожденным США россияниным

Появились первые кадры с россиянином Артуром Петровым, которого освободили США в рамках обмена с Россией. Видео его передачи в обмен на Ксению Карелину опубликовала «Звезда».

На первой видеозаписи запечатлен момент передачи Карелиной — ее сопроводили до самолета. По всей видимости, ее отдали американским представителям ночью. На втором видео можно увидеть Петрова, которого передали российской стороне. Зайдя в самолет, он признался, что чувствует себя неплохо, однако устал от перелета.

«Особо жалоб нет. Просто устал», — сказал Петров медику, который проводил его осмотр.

Напомним, что 10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между США и Россией. СМИ писали, что в Россию вернется Артур Петров, а в США - Ксения Карелина, имеющая двойное гражданство. Позднее информацию о возвращении Петрова подтвердили в ФСБ.