Актер Сычев признался, что потерял 12 биткоинов более чем на миллион долларов

В четверг, 10 апреля, в прокат выходит фильм «Где наши деньги?», одну из главных ролей в котором сыграл актер Владимир Сычев. В беседе с журналистами на премьере картины артист признался, что ему довелось лишиться внушительной суммы денег в биткоинах. Его слова приводит Teleprogramma.org.

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Представители прессы поинтересовались у Сычева, терял ли он большие деньги, как главные герои картины, где он снялся. Актер с досадой отметил, что «не просто терял», поскольку он лишился 12 биткоинов, которые лежат на холодном кошельке, пароль от которого он потерял.

По словам артиста, ему посоветовали не сохранять пароль в телефон, а записать его на листочек. Сычев вспоминает, что он покупал биткоины еще в тот момент, когда они стоили по 2 тысячи долларов, и он тогда свои листочки с паролями то и дело перекладывал.

При этом, как заметил актер, когда криптовалюта начала стоить по 30 тысяч долларов, он переехал в другой дом, спохватился, начал искать пароль от кошелька, но до сих пор его не может найти.

«Кто-то говорит, что восстановим. Но 50 процентов отдаю — попробуйте, но так никто не смог», − отметил Сычев. Он добавил, что такое количество криптовалюты сейчас стоит больше миллиона долларов.