ФСБ рассекретила рассказ разведчика, внедренного к нацистам в Крыму в 1943 году

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило комплекс архивных документов, касающихся преступлений во время гитлеровской оккупации Крыма. В их числе рассказ Ибрагима Аганина, внедренного в тайную полицию нацистов и свидетельствовавшего после войны о преступлениях ее сотрудников, сообщила пресс-служба управления.

"В целях введения в научный оборот и в рамках работы по всероссийскому проекту "Без срока давности" с целью увековечивания памяти жертв геноцида немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило большой комплекс архивных документов о деятельности партизанских отрядов и подпольных организаций на территории Республики Крым. Общественность, историки, поисковики могут ознакомиться с показаниями советского военного разведчика Аганина Ибрагима Хатямовича, внедренного в тайную полицию нацистов, и служившего переводчиком, в том числе и в Крыму с 23 декабря 1943 года", - говорится в сообщении.

Документ с рассказом Аганина представляет собой объяснение, направленное им в 1963 году в адрес управления КГБ по Крымской области. Он поясняет, что на оккупированном полуострове выполнял задание советских органов контрразведки, смог внедриться в качестве переводчика в контрразведывательный орган 17-й немецкой армии. В связи с этим он вынужден был стать свидетелем жестоких допросов, которые гитлеровцы учиняли над советскими разведчиками, партизанами и другими задержанными.

Свидетельства разведчика

Так, со слов Аганина стала известна история ареста и гибели "дяди Володи и Павлика" - парашютистов, заброшенных в Крым, но выявленных врагом. Он передает слышанные им разговоры немецких офицеров о стойкости эти двух разведчиков - взрослого мужчины и подростка 12-14 лет, несмотря на многочасовые избиения, а также о том, что члены группы были талантливы и по косвенным признакам могли сделать верные выводы о вражеских штабах или передислокации войск.

Также он свидетельствовал о сожжении оккупантами деревень Шах-Мурза и Бакоташ возле города Старый Крым, а также о допросах и последующих расстрелах жителей-мужчин в конце 1943 года.

Аганин приводит данные об аресте группы кухонных и хозяйственных работников из числа советских граждан, которые были наняты в часть "морских охотников" около деревни Султановки - так называли подразделение капитана Ноймана, занимавшееся диверсиями против советских морских баз. Нойман сам заподозрил, что кто-то в его расположении собирает данные и пытается наладить связь с партизанами, и попросил тайную полицию разобраться с этим. Сотрудники немецкой контрразведки действительно провели следствие и арестовали несколько человек, которых после истязаний и допросов расстреляли.

Еще одной прошедшей через это подразделение группой, работавшей в интересах советской стороны, разведчик называет легионеров-казаков, которые собирались ликвидировать немецкое командование своего подразделения и перейти к партизанам, передав при этом им штатное вооружение из запасов части. Когда заговор вскрыли, казаки попытались сбежать верхом, но большинство задержали, пока они выводили коней, а двух остановили пулеметным огнем. Казаков избивали и допрашивали в отделении тайной полиции, а затем расстреляли.

Также Аганин рассказал, что по доносу немецкого агента были арестованы шесть-восемь местных девушек, заподозренных в связи с партизанами. Валентина Миллер, в допросе которой участвовал он, рассказала, что местная биржа труда направила на очистку дороги без сопровождающего охранника, там они встретили вооруженного партизана, который под угрозой оружия привел их в свой лагерь, но девушки через несколько дней сбежали. Вызванный отец девушки подтвердил ее слова, и следователь хотел уже отпустить их, как вошел его коллега и сообщил, что другая задержанная после нескольких ударов рассказала: все девушки ушли в лес добровольно, помогали партизанам, а вернулись домой за теплой одеждой и продовольствием. После этого задержанных несколько дней истязали, а затем расстреляли.

Другие документы

В своих показаниях Аганин указывал, что активное участие в этих зверствах принимал уроженец Херсонской области Альфред Ламп, который также служил переводчиком при тайной полиции в Старом Крыму, истязал допрашиваемых, причем его "изобретательность и усердие в этом" отмечали нацистские офицеры высокого ранга.

В ходе следствия, проведенного после войны, выяснилось, что Ламп участвовал и в других преступлениях оккупационных властей - эти данные приведены в постановлении о предъявлении обвинения УКГБ по Крымской области от 27 апреля 1964 года. Там указано, что в феврале 1944 года переводчик активно участвовал в уничтожении мирных жителей, скрывавшихся в Багеровских каменоломнях - в концлагерь около станции Семь Колодезей были доставлены около 100 человек, в основном старики, женщины и дети, а затем всех вывезли за границы поселка и расстреляли.

Причем обвиняемый участвовал и в подготовке казни, и лично убивал людей.

"Во время этого злодеяния озверевшие каратели из ГФП-312 уничтожали детей ударом головы о землю и скаты автомашин, а некоторых поднимали вверх, выстрелом из пистолета убивали в упор и бросали в яму", - отмечается в документе.

Также среди рассекреченных оказался протокол допроса самого Лампа и свидетельские показания Петра Шарко, который во время гитлеровской оккупации находился в партизанских отрядах и наблюдал зверства тайной полиции и их последствия.

Опубликованы и свидетельские показания Семена Соколова, который участвовал в подготовке "дяди Володи" и "Павлика" и заброске их в Крым. Дядя Володя был военнослужащим, должен был быть демобилизован по состоянию здоровья, однако настоятельно этому противился. Павликом оказался подросток, эвакуированный из Одессы в Сочи и настойчиво добивавшийся отправки на фронт. Соколов также сообщил, что несмотря на скорый арест, участники группы успели собрать и передать разведданные, за которыми их отправляли.