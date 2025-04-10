Адвокат осужденной за госизмену Карелиной подтвердил ее обмен
Адвокат осужденной за госизмену Ксении Карелиной Михаил Мушаилов подтвердил, что Москва освободила ее. Об этом сообщает РБК.
По словам защитника, около двух часов назад она созвонилась с родными из самолета.
Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил, что РФ и США провели новый обмен заключенными в Абу-Даби. По данным СМИ, в обмен на Карелину американцы освободили Артура Петрова, которого арестовали в 2023 году на Кипре по запросу Соединенных Штатов за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники.
Напомним, что 34-летняя Ксения Карелина — гражданка России и США. Отучилась на балерину в Лицее имени Дягилева и окончила исторический факультет УрФУ в Екатеринбурге, после чего переехала в США и вышла замуж.
Карелину задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. По версии суда и следствия, 24 февраля 2022 года она перевела денежные средства в одну из украинских организаций — их направили на приобретение предметов тактической медицины, средств поражения и боеприпасов для украинской армии. В результате в прошлом августе ее признали виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена), приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тысяч рублей.