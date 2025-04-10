В Россию из Европы пришло растение хуже борщевика

В Россию из Европы пришел новый вид сорняка, способный уничтожать фундаменты зданий. Об этом РИА Новости сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Юлия Виноградова.

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Это гибридный вид рейнутрии — «Богемская рейнутрия». По словам Виноградовой, изначально существовали два вида: «Сахалинская рейнутрия» и «Японская рейнутрия». Когда-то в ботанических садах Великобритании и Голландии образовали гибрид «Богемская рейнутрия». Он начал захватывать Европу, а теперь появился и в южных районах России. Встретить его можно, например, в Кисловодске.

Ученые уже начали принимать меры по борьбе с распространением рейнутрии. Однако сложность заключается в том, что с этим сорняком бороться сложнее, чем с борщевиком — тот можно выкопать лопатой. Чтобы избавиться от рейнутрии, под каждое растение нужно будет загонять экскаватор.

Рейнутрия создает неудобства при строительстве. Так, в европейских странах специально обследуют землю перед строительством дома. Если растение обнаруживали, стоимость строительства увеличивают на пять процентов.

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