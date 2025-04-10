В России каждый десятый ребенок стал жертвой кибербуллинга

В России провели исследование, которое показало, что каждый десятый ребёнок подвергался кибербуллингу в сети, например, получал обидные сообщения или мемы, либо сталкивался с иными видами проявления агрессии в интернете.

Ещё 18% детей сообщили, что жертвами онлайн-травли становились их друзья или знакомые, пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса «Лаборатории Касперского».

Последствия кибербуллинга негативно сказываются на психике ребёнка. Родителей детей, подвергавшихся оскорблениям в интернете, отмечали, что у 25% из них снижалась самооценка, 21% испытывал сильный стресс и ещё столько же замыкались и уходили в себя.

Также из данных следует, что только 43% детей обратились за помощью к родителям, остальные пытались справиться с проблемой самостоятельно.

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в беседе с НСН выразил мнение, что в школах необходимо ввести предмет по противодействию мошенникам.