Пометку «ранее судим» хотят добавить на сайтах знакомств

В приложениях для знакомств в России может появиться отметка о судимости. С таким предложением выступили депутаты Государственной Думы, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, необходимость в принятии меры обусловлена жалобами со стороны пользователей – преимущественно женщин. Они утверждают, что зачастую в таких приложениях можно встретить тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности из-за угроз, побоев и мошенничества.

В этой связи представители «Новых людей» Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились к МВД с просьбой обеспечить платформам авторизованный доступ к реестру, позволяющему проверять пользователей сразу по девяти статьям УК РФ, среди них - «Изнасилование» и «Угроза убийством». Как отмечается, это поможет людям заранее понимать, с кем они имеют дело.