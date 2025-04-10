Россияне стали реже ходить в кинотеатры

Посещаемость кинотеатров в России в начале 2025 года приблизилась к уровню антирекорда 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

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По данным источника, количество проданных билетов в по итогам первого квартала этого года оказалось самым низким за последние три года. Так, в период с января по март в кино сходили 39,3 миллиона зрителей.

При этом уточняется, что кассовые сборы просели не так сильно — из-за повышения средней стоимости билета в кино.

«Результат первого квартала 2025 года стал вторым по доходам за всю историю измерений», — говорится в материале.

В феврале сообщалось, что некоторые российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с ушедшими из страны голливудскими киностудиями по вопросу возвращения их фильмов.