Исследование Rambler&Co: у 40% россиян предсказания гадалок сбываются

При этом четверть респондентов считают сверхъестественные способности результатом саморазвития.

© Постер сериала "Гипнозис"

Россияне верят в сверхъестественное – к такому выводу пришли медиахолдинг Rambler&Co и Okko, анализируя результаты масштабного исследования, приуроченного к выходу оригинального детективного триллера «Гипнозис». 41% респондентов однозначно верят в сверхъестественное, 42% участников опроса допускают его существование и лишь 17% заявляют, что не верят в потусторонние силы. В загробную жизнь при этом верят 62% от общего числа респондентов.

Верящие в сверхъестественное утверждают, что 44% из них лично сталкивались с экстрасенсами. При этом 51% респондентов считает, что природа таких способностей у людей – это дар свыше, а к врожденной одаренности и саморазвитию склоняются 28%. 17% предполагают, что сверхъестественные способности – не что иное, как интуиция, а 4% убеждены, что всё дело в ловкости и фокусах.

С необъяснимыми событиями несколько раз в жизни сталкивались более половины верящих в сверхъестественное – 54%, а однократный опыт был у 14%. Мистические феномены преследуют 9% респондентов, а 23% никогда не участвовали в событиях, выходящих за пределы человеческого понимания.

Россияне настороженно относятся к гороскопам и предсказаниям – 44% в них до конца не верят, иногда сбываются описанные события у 39% участников опроса, и только 17% респондентов безоговорочно доверяют предсказаниям. К гадалкам и тарологам обращались всего 22% опрошенных. Всё сбылось у 40%, прибегнувших к подобным услугам, у 37% исполнилось частично, а ничего из обещанного – у 23%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 марта по 3 апреля 2025 года, охват составил 61 836 интернет-пользователей, среди которых 56% мужчин и 44% женщин.

Исследование приурочено к выходу нового оригинального сериала Okko «Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро, Евгением Коряковским и Анастасией Куимовой в главных ролях.

Детективный триллер «Гипнозис» рассказывает историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.

Первый эпизод сериала был показан в рамках конкурсной программы четвертого российского фестиваля контента стримминговых платформ «Original+», где проект был отмечен наградой за оригинальный сценарий и специальным дипломом за оригинальный и смелый концепт.