Россиянин потребовал признать его родственником Александра III

Гражданин России подал заявление в суд Кемеровской области с целью подтвердить свое родство с великим князем Михаилом Александровичем Романовым, который был младшим сыном императора Александра III. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кузбасса.

Со слов мужчины, Михаил Романов - его прадед. В 1917 году Николай II, отрекаясь от престола, передал права на царствование своему брату, великому князю Михаилу Александровичу. Однако тот отказался от власти, предоставив решение вопроса о будущем страны Учредительному собранию.

В подтверждение своих слов житель Кемеровской области настаивает на проведении генетической экспертизы в научном учреждении, которое имеет опыт работы с ДНК представителей династии Романовых. Также он предоставил суду 128 фотографий, на которых сравниваются черты его внешности и представителей императорской семьи. Для этого был использован метод суммарной оценки визуального сходства.

Ранее в столице была задержана 52-летняя Светлана Вислобокова, которая называет себя праправнучкой Николая II. Ее подозревают в разжигании ненависти и вражды.