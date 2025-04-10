Мизулина отреагировала на выходки треш-стримерши из Чебоксар

Треш-блогер из Чебоксар «Аленушка ТВ» (настоящее имя — Алена Плотникова) устроила скандал на самолете, в котором находилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Об этом общественница рассказала в своем Telegram-канале.

Мизулина посетила Чебоксары 9 апреля, где встретилась со школьниками, студентами и их родителями. 10 апреля она села на самолет, где оказалась Плотникова. Уже в Москве блогер попыталась устроить скандал и поругалась с главой «Лиги безопасного интернета».

«Часть разговора я записала на видео. Она хотя бы пообещала мне больше не выкладывать порнографию в соцсети и не ходить голой в торговые центры», — написала Мизулина, приложив кадры спора.

Общественница решила обратиться в полицию. При этом она похвалила бортпроводниц, которые пытались успокоить Плотникову.