Как получить 9 выходных подряд в майские праздники

Дополнительные выходные в майские праздники россияне смогут получить, оформив краткий отпуск в конце апреля. Как пояснила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, трехдневный отпуск с 28 по 30 апреля позволит отдыхать девять дней подряд – с 26 апреля по 4 мая включительно.

«При расчете суммы отпускных работодатель опирается на стоимость одного рабочего дня сотрудника. Общий доход за год делится на 12 (количество месяцев), а затем на 29,3 (среднее количество дней в месяц)», – рассказала эксперт.

Эксперт указала, что при расчете отпускных учитывается только количество рабочих дней, тогда как средний дневной заработок рассчитывается с учетом всех дней в году. Поэтому нередко сумма отпускных оказывается меньше привычной зарплаты за то же количество дней. По оценке Юлии Саниной, апрель 2025 года стал одним из наиболее выгодных для планирования отпуска – в месяце 22 рабочих дня.

Таким образом, трехдневный отпуск в конце апреля может стать отличной возможностью продлить отдых за счет календарных особенностей. Кроме того, она добавила, что альтернативой может стать отпуск с 5 по 7 мая. В этом случае нерабочие дни растянутся на 11 дней – с 1 по 11 мая. Однако такой вариант менее выгоден с финансовой точки зрения, поскольку в мае всего 18 рабочих дней, а значит, и расчет отпускных будет менее щедрым, передает RT.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россиян ожидают восемь официальных выходных в честь майских праздников. Это стало возможным благодаря переносу рабочих дней. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1