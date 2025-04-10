Американскую НПО признали нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной в России деятельность американской неправительственной организации Hope Harbor Society, ведущей сбор денег для украинских военных. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что организация была создана в 2024 году для объединения сторонников борьбы с действующей властью в России.

«Ее участники организуют, проводят и координируют протестные антироссийские акции в США и других странах. При этом они демонстрируют флаги украинского военизированного объединения «Легион Свобода России»*, признанного Верховным судом Российской Федерации террористической организацией», - подчеркнули в ведомстве.

Также, по данным Генпрокуратуры, неправительственная организация активно собирает деньги на нужды Вооруженных сил Украины и распространяет ложные сведения о российской армии.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации признала деятельность американской организации нежелательной», - пояснили в пресс-службе.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России неправительственной организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation.

*признано в России террористической организацией.