В РПЦ посоветовали не есть куличи до Пасхи
Православным христианам не стоит есть куличи до наступления Пасхи, так как в них содержатся продукты, запрещенные Великим постом.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево иерей Александр Волков.
«Людям, которые держат пост, нежелательно есть кулич до Пасхи. Надо понимать, что кулич обычно содержит в себе разные ингредиенты – масло, молоко, яйца и, конечно, для человека, который постится в питании, эти ингредиенты возможны только после наступления Пасхи. Конечно же, логично есть кулич после Пасхи, а не до нее. Святую воду можно пить каждый день», – сказал Волков.
Он также отметил, что кулич – это праздничная еда, которую необходимо есть в праздник.
«Но как сказать: можно ли есть салат оливье до наступления Нового года? Можно, конечно, почему нельзя, но просто салат оливье мы делаем к Новому году, а кулич мы делаем к Пасхе. Поэтому и есть нужно соответственно то, что мы делаем к празднику, в сам праздник, а не до него», – заключил Волков.