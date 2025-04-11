В РПЦ посоветовали не есть куличи до Пасхи

Православным христианам не стоит есть куличи до наступления Пасхи, так как в них содержатся продукты, запрещенные Великим постом.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево иерей Александр Волков.

«Людям, которые держат пост, нежелательно есть кулич до Пасхи. Надо понимать, что кулич обычно содержит в себе разные ингредиенты – масло, молоко, яйца и, конечно, для человека, который постится в питании, эти ингредиенты возможны только после наступления Пасхи. Конечно же, логично есть кулич после Пасхи, а не до нее. Святую воду можно пить каждый день», – сказал Волков.

Он также отметил, что кулич – это праздничная еда, которую необходимо есть в праздник.