Стало известно, что Михаил Ефремов заказал для своего первого ужина на свободе

В соцсетях появилась информация о том, что актер Михаил Ефремов заказал для своего первого ужина на свободе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Согласно информации источника, Ефремов заказал себе на ужин шашлычки из королевских креветок, тыквенный суп и два набора роллов. Чек за такое меню составил 1526 рублей.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в смертельное ДТП в Москве. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате водитель грузовика погиб. Сам же Ефремов был приговорен к 7,5 годам колонии, но 9 апреля 2025 года актер вышел по УДО.