В топ номинаций премии «Приоритет: Цифра — 2025» вошли ИИ и операционные системы

Оргкомитет III Национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра — 2025» подвёл итоги первого отборочного этапа. На данном этапе конкурсного отбора на победу претендуют 18 участников из числа более чем 40 подавших заявки. В числе номинантов — ведущие IT-компании, организации городских систем и разработчики отечественного программного обеспечения.

© Предоставлено пресс-центром Национальной премии «Приоритет-2025»

Наибольшее количество заявок поступило в номинации «Цифровая трансформация», «Корпоративные цифровые решения», «Искусственный интеллект», «Операционные системы», «Системы управления базами данных», «Цифровизация госсектора», «Цифровые решения для промышленности», «Цифровой маркетплейс», «Цифровой стартап» и «Цифровые решения для малого бизнеса». Как подчеркнули в пресс-центре премии, активное участие в конкурсе приняли компании среднего и малого сегментов, продемонстрировав высокое качество и инновационность проектов.

«В первом туре мы увидели большое разнообразие впечатляющих проектов. За последние три года становится всё более заметно, что внедрение цифровых решений позволяет компаниям — от гигантов до стартапов — значительно повысить эффективность. Это подтверждает, что в нынешних условиях IT становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности отечественной продукции», — отметила руководитель пресс-центра премии Гюльнара Паунежева.

Среди номинантов первого этапа — такие организации, как АО «Цифровая мануфактура», Газпромбанк Мобайл, ГК «ЭОС», ГУП «Московский метрополитен», Инновационный Центр «Безопасный транспорт» ГКУ ЦОДД, «СберТройка», СберТех, Nexign, Руцентр и другие. Прием заявок на участие во втором этапе продолжается до середины мая.

Победителей премии объявят 25 июня на церемонии награждения в Москве. Премия присуждается за достижения в разработке и внедрении технологичных решений и программного обеспечения.

Организатором премии выступает НП «Центр развития общественных коммуникаций», оператор — ПО «Приоритет».

Генеральным партнером проекта является компания «Норникель», официальными партнерами — Магнитогорский металлургический комбинат и РТК-ЦОД. Стратегическими партнерами выступают АРПП «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ».

Медийную поддержку осуществляют медиахолдинг Rambler&Co и издательский дом «Аргументы и Факты».