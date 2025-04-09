В Госдуме обратились к Ефремову с пожеланием

Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко, комментируя освобождение актера Михаила Ефремова из колонии по УДО, пожелала ему справиться с алкогольной зависимостью. В беседе с «Говорит Москва» она указала, что артисту стоит начать работать над этим как можно скорее.

Драпеко указала, что ей как-то довелось сниматься с Ефремовым и они общались какое-то время. Она отметила, что знает его, как «очень хорошего и доброго» человека.

«Я желаю ему, чтобы все его напасти остались в прошлом. Он пытался и до событий перебороть себя. Я хочу, чтобы он себя победил и победил зеленого змея, всех своих искусителей. Все друзья, конечно, ему в этом помогут», — добавила Драпеко.

Также она выразила надежду, что восстановление актера займет немного времени. Кроме того Драпеко пожелала Ефремову как можно скорее начать работать, потому что «это лечит».

«Когда ты в работе, уже ни о чем другом не думаешь. Хотелось бы, чтобы у него нашлись настоящие друзья, которые помогут ему в это тяжёлое время», — заключила она.

Напомним, что в 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Затем срок сократили до 7,5 лет. В марте 2025 года суд удовлетворил прошение актера об УДО, он вышел на свободу сегодня, 9 апреля. Ему запрещено водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока.