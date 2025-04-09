Актер Михаил Ефремов приехал в свою квартиру в Москве после освобождения из белгородской колонии по УДО. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Речь идет о квартире в доме №4/5 на Плотниковом переулке, построенном в 1907 году.

Артист пояснил журналистам, что плохо чувствует себя и пока не может давать интервью. Он поблагодарил всех за поддержку.

«Чувствую себя не очень, пока много впечатлений, конечно, рад, что выпустили. Спасибо, что встретили, что поддерживали. И еще раз: мои соболезнования семье Захарова», — отметил Ефремов.

Ефремова сопровождал актер Никита Высоцкий. Он потребовал от корреспондентов съемочных групп, чтобы те задавали лишние вопросы.

Напомним, что Ефремова осудили на 7,5 лет за смертельное ДТП в 2020 году. Он провел в заключении в Белгородской области 4,5 года.

Стало известно, кто помог актеру Ефремову тайно покинуть колонию

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство об УДО артиста. Ефремову запретили водить автотранспорт и менять место жительства без предупреждения до конца фактического срока.

Ранее сообщалось, что дочь артиста Вера выгнала журналистов из подъезда дома, в который должен был вернуться Ефремов.